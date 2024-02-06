Приставы помогли жителю Татарстана получить 430 тысячи рублей за ущерб от ДТП
Судебные приставы отделения по Новошешминскому и Черемшанскому районам Татарстана помогли мужчине получить получить сумму ущерба, причиненного в результате ДТП — 430 тысяч рублей.
После возбуждения исполнительного производства должник не погасил долг добровольно, поэтому пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, а еще арестовал банковские счета. Только после этого мужчина выплатил всю сумму ущерба.
Таким образом, права пострадавшей стороны восстановлены, указали в пресс-службе ГУ ФССП по республике.
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