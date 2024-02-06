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В Кукморском районе Татарстана убрали наледь с крыш домов после жалобы в прокуратуру

05:21, 06.02.2024

В Кукморском районе Татарстана после жалобы местной жительницы в прокуратуру коммунальщики убрали наледь с крыш зданий. Женщина подчеркнула, что местная администрация «не видит проблемы».

Как сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, большинство нарушений удалось оперативно устранить.

Владельцев недвижимости предупредили о необходимости соблюдения требований законодательства для обеспечения безопасности гостей и жителей города.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан
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