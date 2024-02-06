Исследование выявило: 63% россиян считают себя финансово неграмотными

Только 13% россиян считают себя финансово грамотными, при этом 63% считают, что у них есть проблемы с формированием бюджета, накоплением денег и тратами. Об этом сообщила «Газета.ru».

Исследование EARNIE показало, что подавляющая часть респондентов, которые считают себя финансово неграмотными, — женщины (62%).

Среди тех, кто планирует освоить инструменты финансовой грамотности в новом году, только 23% ответили положительно. Среди них 69% — мужчины. А вот женщины в меньшей степени смотрят в сторону дружбы с финансовыми инструментами.

Среди самых популярных и используемых инструментов финансовой грамотности: отслеживание трат (36%), преждевременное планирование бюджета (31%). Привычка откладывать до 10% дохода есть только у 19% россиян, а подушка безопасности сформирована лишь у 5%.

Инвестируют только 19% опрошенных, а 81% не используют этот инструмент. В число наиболее популярных активов для инвестирования входят вклады в банках (35%), облигации (32%) и акции (26%). Инвестиции в валюту и криптовалюту также популярны. Интерес к криптовалюте и акциям среди потенциальных инвесторов в 2024 году вырос.

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Нафиса Миннехузина