На проведение президентских выборов в Татарстане направят свыше 730 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане на проведение выборов президента России направят больше 730 млн рублей. Из них 444 млн выделят из федерального бюджета, сообщил заместитель председателя Центризбиркома республики Андрей Нефедов.

— Из федерального бюджета выделено более 444 млн руб., что на 37% больше, чем на выборах 2018 года. На проведение информационно-разъяснительной работы и дополнительную оплату труда членов участковых комиссий, которые будут осуществлять подомовой обход, дополнительно выделено 233 млн рублей, — приводит его слова «РБК-Татарстан».

Из бюджета республики на выборы дополнительно выделили свыше 54 млн рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В стране откроют 2 727 участковых и 65 территориальных избирательных комиссий, в том числе 45 участков в местах временного пребывания граждан. Всего в работе по подготовке и проведению голосования на выборах задействуют свыше 21 тысячи человек.



По состоянию на 1 января в Татарстане правом избирательного голоса обладают 2 928 633 жителя республики. За полгода количество избирателей в республике выросло на 433 человека.

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Айрат Назипов