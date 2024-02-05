Казанского подростка отдали под суд за обстрел соседа

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За стрельбу сигнальными патронами по своему соседу в Казани будут судить жителя дома по улице Кул Гали. На момент преступления обвиняемый был несовершеннолетним, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



По версии следствия, вечером 13 июля 2023 года обвиняемый поругался с 27-летним соседом и прямо в подъезде из хулиганских побуждений выстрелил в оппонента из орудия самообороны, заряженного сигнальными патронами. Промахнулся и продолжил атаку уже во дворе.

Как полагают следователи, всего нападавший сделал не менее трех выстрелов — в область головы, брюшной полости и ног, а затем скрылся.

Судить его будут за хулиганство и насильственные действия, причинившие физическую боль.