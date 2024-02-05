При Хадж-миссии России создадут рабочую группу для управления регистрацией паломников

При Хадж-миссии России создадут рабочую группу для управления цифровой платформой регистрации паломников. Такое решение принято в ходе рабочего совещания Совета по хаджу по вопросам организации хаджа в 2024 году, сообщает ДУМ Татарстана.



На совещании напомнили, что на сезон хаджа для России выделили квоту в размере 25 тысяч мест. При этом в текущем году сжатые сроки по хаджу: договоры между желающими совершить паломничество гражданами и хадж-операторами должны быть заключены в ближайшие недели. В 2024 году к совершению хаджа будут допускаться только обладатели биометрических заграничных паспортов нового образца сроком действия 10 лет.

Заезд паломников на территорию КСА определен датами с 9 мая по 10 июня 2024 года, выезд — с 20 июня по 21 июля 2024 года. Татарстану на сезон хаджа-2024 выделена квота в размере 1,8 тысячи человек.

Около 25 тысяч россиян прибыли на хадж в Саудовскую Аравию в 2023 году. Из Татарстана в 2023 году в хадж отправились 1,8 тысячи паломников. Первая группа из 48 человек отправилась в хадж 8 июня, последняя — 22 июня. Возвращаться в республику они начали 5 июля.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко