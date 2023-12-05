Около 25 тысяч россиян прибыли на хадж в Саудовскую Аравию в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Около 25 тысяч россиян прибыли на хадж в Саудовскую Аравию в 2023 году. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.



Он обратил внимание, что гуманитарные связи России с Саудовской Аравией «носят очень важный характер», поскольку страны активно взаимодействуют по вопросам организации паломничества российских мусульман к святыням ислама, сообщает «РИА Новости».

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о проведении сезона хаджа 2023 года в начале января.

В общей сложности из Татарстана в 2023 году в хадж отправились 1,8 тысячи паломников. Первая группа из 48 человек отправилась в хадж 8 июня, последняя — 22 июня. Возвращаться в республику они начали 5 июля.

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Маргарита Головатенко