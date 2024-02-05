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Ак Барс Банк отменил комиссию для бизнеса за платежи через QR-код СБП

15:49, 05.02.2024

Ак Барс Банк запустил акцию для предпринимателей «Эквайринг в телефоне. СБП без комиссии». По акции бизнес может принимать платежи через QR-код СБП, используя смартфон вместо терминала, и не платить комиссию за расчетные операции.

Для участия в акции новым и действующим клиентам Ак Барс Банка нужно открыть расчетный счет в рамках услуги «Коробка.Бизнес», подключить интернет-банк Ак Барс Бизнес Драйв и «Эквайринг в телефоне».

Акция действует до 31 мая 2024 года.

Узнать подробности и подключить услугу можно по ссылке.

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ЭкономикаБанки Татарстан
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