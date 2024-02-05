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В Казани возобновили движение на улицах Бари Галеева и Лейтенанта Красикова

12:55, 05.02.2024

В Казани возобновили движение по улицам Бари Галеева и Лейтенанта Красикова, сообщили в «Водоканале».

Движение ограничивали в январе в связи с ремонтом на сетях канализации.

Ремонт проводился по адресам:

  • ул. Бари Галеева, д. 3;
  • ул. Лейтенанта Красикова, д. 5/34.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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