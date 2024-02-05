В Казани возобновили движение на улицах Бари Галеева и Лейтенанта Красикова
В Казани возобновили движение по улицам Бари Галеева и Лейтенанта Красикова, сообщили в «Водоканале».
Движение ограничивали в январе в связи с ремонтом на сетях канализации.
Ремонт проводился по адресам:
- ул. Бари Галеева, д. 3;
- ул. Лейтенанта Красикова, д. 5/34.
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