В Казани ограничат движение на улицах Бари Галеева и Лейтенанта Красикова

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях канализации в Казани будет временно будет ограничена пропускная способность проезжих частей по улицам Бари Галеева и Лейтенанта Красикова. Об этом сообщили в казанском «Водоканале».

Ремонтные работы будут проводить по следующим адресам:

ул.Бари Галеева, д.3

ул.Лейтенанта Красикова, д. 5/34

Как отметили в «Водоканале», аварийно-восстановительные работы планируют закончить до конца января текущего года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина