В селе Высокая Гора построят новые очистные сооружения за 132 млн рублей
Как выяснило «Реальное время», на территории татарстанского поселка Высокая Гора построят новые очистные сооружения стоимостью более 132,8 млн рублей. Вместе с ними населенный пункт получит и новую систему водоотведения.
Необходимость строительства новых очистных сооружений вызвана тем, что имеющиеся объекты были возведены еще в прошлом веке:
— Очистные сооружения в селе Высокая Гора были построены в 1978 году. За годы эксплуатации оборудование технически и морально устарело, а сам населенный пункт продолжал расти и стремительно развиваться. Сегодня очистные сооружения обслуживает население села и железнодорожной станции, — прокомментировали «Реальному времени» в Минстрое Татарстана.
В министерстве отметили, что возведение новых объектов позволит увеличить производительность биологических очистных сооружений с 2,1 тысячи кубометров в сутки до 5 тысяч. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на декабрь 2024 года.
Напомним, в прошлом месяце премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил разработать программу строительства сетей водоотведения в тех муниципалитетах, где построены новые биологические очистные сооружения по федеральным программам.
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