В селе Высокая Гора построят новые очистные сооружения за 132 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», на территории татарстанского поселка Высокая Гора построят новые очистные сооружения стоимостью более 132,8 млн рублей. Вместе с ними населенный пункт получит и новую систему водоотведения.

Необходимость строительства новых очистных сооружений вызвана тем, что имеющиеся объекты были возведены еще в прошлом веке:

— Очистные сооружения в селе Высокая Гора были построены в 1978 году. За годы эксплуатации оборудование технически и морально устарело, а сам населенный пункт продолжал расти и стремительно развиваться. Сегодня очистные сооружения обслуживает население села и железнодорожной станции, — прокомментировали «Реальному времени» в Минстрое Татарстана.

В министерстве отметили, что возведение новых объектов позволит увеличить производительность биологических очистных сооружений с 2,1 тысячи кубометров в сутки до 5 тысяч. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на декабрь 2024 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил разработать программу строительства сетей водоотведения в тех муниципалитетах, где построены новые биологические очистные сооружения по федеральным программам.



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Максим Кокунин