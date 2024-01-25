В татарстанских районах с новыми БОС разработают программу строительства сетей водоотведения

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил разработать программу строительства сетей водоотведения в тех муниципалитетах, где построены новые биологические очистные сооружения (БОС) по федеральным программам. Об этом стало известно на коллегии Госкомитета республики по тарифам.

После их введения плата на услуги водоотведения значительно выросла, поэтому необходимо подключать новых потребителей.

В сентябре вице-премьер России Виктория Абрамченко ознакомилась с работами на биологических очистных сооружениях Казани. Ее сопровождал раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Минэкологии республики Александр Шадриков.

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Луиза Игнатьева