Портфель заказов «Рособоронэкспорта» к концу года достиг рекордных $55 млрд

К концу 2023 года портфель заказов «Рособоронэкспорта» превысил $55 млрд, достигнув рекордного объема за 23 года. Об этом на международной выставке вооружений World Defense Show сообщил гендиректор РОЭ Александр Михеев.

Всего в прошлом году «Рособоронэкспорт» заключил оружейные контракты на общую сумму более $12 млрд.



По словам Александра Михеева, которые приводит «Интерфакс», РОЭ «полностью выполнили плановые показатели». Гендиректор также указал, что компания вела военно-техническое сотрудничество с 30 государствами, а контракты подписывались и «на новейшие образцы российской военной техники».

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с 4 по 8 февраля. На единой российской экспозиции представлена продукция более 20 предприятий ОПК РФ.



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Илина Хакимова