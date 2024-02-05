На трассе М-5 «Урал» в Татарстане сняли временное ограничение движения

Движения для транспортных средств на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Татарстане, Оренбургской области и Башкортостане снова возобновлено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Как уточняется, ограничения движения сняли сегодня в 8.00.

Напомним, вчера с 14.00 из-за ухудшения погодных условий в Татарстане ограничили движение для маршрутных транспортных средств на следующих участках:

в Бугульминском районе на трех участках: с 1239-го км по 1240-й км, с 1243-го км по 1245-й км, с 1253-го км по 1257,5 км (общей протяженностью 7,5 км);

в Бавлинском районе на одном участке — с 1257,5 км по 1280-й км (протяженностью 22,5 км).

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Илина Хакимова