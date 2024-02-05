После крушения вертолета в Карелии возбуждено уголовное дело

После крушения вертолета Ми-8 МЧС России в Карелии возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как уточняется, дело возбудили по ст. 263 УК РФ.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Также «организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств, причин и условий произошедшего».

Вертолет перестал выходить на связь вчера ночью в ходе тренировочного полета над Онежским озером в Карелии. Сегодня утром стало известно, что обломки воздушного судна обнаружили в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.



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Илина Хакимова