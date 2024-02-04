Вертолет Ми-8 МЧС России пропал в Карелии

Вертолет Ми-8 МЧС России перестал выходить на связь над Онежским озером. На борту находятся три члена экипажа, сообщает пресс-служба ведомства.

— В ходе тренировочного полета над Онежским озером перестал выходить на связь вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. На борту три члена экипажа. Организованы поисково-спасательные работы в районе села Деревянное. К месту следует группировка спасателей на судне на воздушной подушке и снегоходах, — сказано в сообщении.

Уточняется, что в готовность приведен самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту.

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Галия Гарифуллина