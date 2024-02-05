Спасатели нашли обломки пропавшего в Карелии вертолета Ми-8

Спасатели МЧС России в акватории Онежского озера в Карелии обнаружили обломки пропавшего накануне вертолета Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Обломки вертолета найдены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.



Как уточняется, спасатели обследовали акваторию в районе села Деревянное на снегоходах и судах на воздушной подушке. К операции привлекли более 140 специалистов, в том числе и водолазов, а также 33 единицы техники. На месте создан оперативный штаб и комиссия по расследованию авиапроисшествия.

В пресс-службе обратили внимание, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.

Вертолет Ми-8 МЧС России перестал выходить на связь над Онежским озером вчера поздно вечером. Известно, что на борту находились три члена экипажа.



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Илина Хакимова