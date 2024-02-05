За ночь Брянская область подверглась четырем атакам ВСУ

В ночь с воскресенья на понедельник российские дежурные силы ПВО пресекли сразу несколько попыток совершения атаки украинскими войсками беспилотниками по Брянской области. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

За несколько часов было сбито четыре украинских БПЛА. Их уничтожили в районе 22:30, 23:00 и 23:50 вечера 4 февраля и около 00:30 сегодняшнего дня.

Губернатор региона Александр Богомаз добавил, что дроны сбили над территорией Выгоничского района. После сообщения об уничтожении трех БПЛА, губернатор уточнил, что «силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

По словам Александра Богомаза, обошлось без разрушений и пострадавших.

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Илина Хакимова