Над Брянской областью уничтожили дрон ВСУ

4 февраля около 22.30 была пресечена попытка совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны страны.

— Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — рассказали в ведомстве.

Напомним, также сегодня около 18.30 была пресечена атака беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области.

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Галия Гарифуллина