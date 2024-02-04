Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

4 февраля около 18.30 была пресечена атака беспилотника ВСУ по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

— Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Кроме того, сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстрелах со стороны Украины сел Старый Хутор и Демидовка.



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Галия Гарифуллина