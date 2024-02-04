Прокуратура проконтролирует расследование дела о драке у ресторана в Казани

Прокуратура Ново-Савиновского района столицы Татарстана взяла на контроль расследование потасовки, произошедшей 3 февраля возле входа в казанский ресторан Smoky people. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По факту драки в отделе полиции «Ямашевский» возбудили уголовное дело о хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК России). Для установления всех обстоятельств преступления проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

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Галия Гарифуллина