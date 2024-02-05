В минувшем году россияне купили рекордное количество мотоциклов с пробегом

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 2023 году в России было зафиксировано рекордное количество купленных мотоциклов с пробегом. Оно составило 103,7 тысячи единиц, сообщает агентство «Автостат».

Подчеркивается, что отметка в 100 тысяч была преодолена впервые. По сравнению с 2022 годом россияне купили на 16% подержанных мотоциклов больше.

Каждый второй мотоцикл с пробегом, который покупали россияне, — 49% — был произведен брендом Honda. Всего в стране приобрели 24,1 тысячи таких транспортных средств. Кроме того, популярностью пользовались марки Yamaha (16,3 тысячи единиц) и Suzuki (10,4 тысячи единиц). Пятерку востребованных брендов замыкают Kawasaki (9,1 тысячи штук) и BMW (8,8 тысячи штук).

Самой продаваемой моделью стала Honda CBR (5 тысяч купленных экземпляров). Также россияне приобретали Honda CB (4,3 тысячи единиц), Yamaha XVS (2,5 тысячи единиц), Suzuki GSX (2,2 тысячи единиц) и Yamaha YZF (2 тысячи единиц).



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Галия Гарифуллина