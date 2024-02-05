Сегодня в Казани до -2 градусов и мокрый снег

В Казани в понедельник, 5 февраля, ожидается облачная погода и мокрый снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем от 0 до -2 градусов. Утром в отдельных районах будет метель и гололедица. Ветер юго-западный, южный 7—14 м/с, местами с порывами до 18 м/с. На дорогах снежные заносы и гололедица.

В Татарстане прогнозируется от +1 до -4 градусов. Утром и днем местами небольшой снег. Местами метель. На дорогах сохраняется гололедица.



Нафиса Миннехузина