В Польше подготовили навигационное предупреждение для приграничья с Белоруссией, Россией и Украиной

Оперативное командование Вооруженных сил Польши распространило навигационное предупреждение для пилотов, которые находятся в приграничье с Белоруссией, Россией и Украиной. В нем говорится о возможных «незапланированных военных действиях».

— Документ ставит своей целью заранее сообщить гражданской авиации о возможной более активной деятельности ВВС в восточной части воздушного пространства страны в качестве ответа на угрозу с восточной границы, — сказано в публикации оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети X.



К предупреждению прилагается карта, на которой показаны районы действия предупреждения — территории, которые граничат с Россией, Белоруссией и Украиной. Оно будет действовать с 5 февраля по 5 мая текущего года.

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Галия Гарифуллина