В Твери арестовали мошенника, который выманил у пенсионерки 2,3 млн рублей
В Твери задержали молодого человека, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По предварительным данным, он незаконно получил 2,3 млн рублей, сообщает «Афанасий Бизнес».
По информации прокуратуры Тверской области, 2 февраля 2024 года подозреваемый обманул 85-летнюю пенсионерку. Аферист сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП, и выманил деньги «в качестве возмещения ущерба».
Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым