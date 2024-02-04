Самые высокие зарплаты в IT получают специалисты по управлению базами данных

Самые высокие зарплаты в IT получают специалисты по управлению базами данных (DBA) и ученые, работающие с данными (Data Scientist и Machine Learning Specialist).

DBA — это специалисты, которые несут ответственность за управление базой данных. Их средняя зарплата составляет от 250 тыс. до 800 тыс. рублей.

Data Scientist анализируют и визуализируют данные, строят и тестируют модели машинного обучения. Их доход — от 150 тыс. до 500 тыс. рублей. Столько же предлагают специалистам по Machine Learning (ML). Они создают и обучают ML-модели для обработки данных.

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