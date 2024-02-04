В Казани сегодня слабая метель и до -6 градусов
В Казани сегодня ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра по Татарстану.
Местами в городе — слабая метель. Максимальная температура воздуха составит от -4 до -6 градусов.
Ветер юго-восточный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с. На дорогах гололедица.
В Татарстане ветер порывами может достигать 15 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит -7..-12 градусов, при прояснениях до -15 градусов. Максимальная температура воздуха днем -2..-7 градусов.
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