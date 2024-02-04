Новости общества

07:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани сегодня слабая метель и до -6 градусов

06:20, 04.02.2024 1
В Казани сегодня слабая метель и до -6 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В Казани сегодня ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра по Татарстану.

Местами в городе — слабая метель. Максимальная температура воздуха составит от -4 до -6 градусов.

Ветер юго-восточный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с. На дорогах гололедица.

В Татарстане ветер порывами может достигать 15 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит -7..-12 градусов, при прояснениях до -15 градусов. Максимальная температура воздуха днем -2..-7 градусов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06:39
    В феврале 2024 23 снежных дня из 29. Снега еще будет ооох как много!!!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также