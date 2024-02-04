В Саранске студентка потеряла более миллиона рублей, поверив мошеннику

22-летняя студентка из Саранска стала жертвой мошенника и потеряла более 1 миллиона рублей. О происшествии сообщают «Известия Мордовии», ссылаясь на пресс-службу регионального МВД.

Девушка решила заработать на электронных торгах и заполнила анкету на сайте финансовой организации. Через несколько часов ей позвонили и сообщили, что до перед обучением необходимо зарегистрироваться на интернет-платформе и внести минимальную сумму в размере 11 тысяч рублей.

После этого студентка еще несколько раз переводила средства на номера, указанные злоумышленником. Суммарно она отправила мошеннику 1,1 млн рублей. Часть средств была взята в кредит. После того как неизвестный перестал выходить на связь, девушка обратилась за помощью в правоохранительные органы.

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Галия Гарифуллина