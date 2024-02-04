Исследование: россияне стали чаще отдавать в ремонт гаджеты

В 2023 году россияне на 23% чаще, чем в 2022-м, ремонтировали свои электронные устройства. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

В прошлом году ремонт гаджета обходился владельцам в среднем в 3 020 рублей, что на 6% больше, чем годом ранее. Чаще всего клиенты обращались с просьбой починить смартфоны и принтеры. Следом идут ноутбуки и компьютеры. Наиболее востребованная услуга — это замена комплектующих.

Отмечается, что россияне готовы потратить на ремонт гаджета до 30% от стоимости нового устройства. Если цена за ремонт окажется выше, клиент предпочтет купить новую технику или сдать старую в трейд-ин.

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Галия Гарифуллина