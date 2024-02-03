Обстрелу ВСУ подверглись два села в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Дроновка, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram канале.

— Под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, — говорится в публикации.



Позже стало известно также об атаке на село Вязовое.

— Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия — пробита кровля одного из корпусов, — рассказал он.

Напомним, сегодня три населенных пункта в Белгородской области остались без электричества после обстрела ВСУ. Под отключение попали абоненты поселков Задорожный и Прилесье, а также села Теребрено.

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Галия Гарифуллина