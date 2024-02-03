Движение транспорта на трассе М-7 «Волга» в Татарстане возобновлено

Движение транспорта на трассе М-7 «Волга» в Татарстане возобновлено с 11 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

Напомним, с 10.00 на автодороге с 735 км до 1169 км ограничили движение для автобусов и грузовых автомобилей. Это решение было связано с непогодой.

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Галия Гарифуллина