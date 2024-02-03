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На трассе Казань — Малмыж столкнулись большегруз и легковушка — оба автомобиля загорелись

08:36, 03.02.2024
На трассе Казань — Малмыж столкнулись большегруз и легковушка — оба автомобиля загорелись
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Госавтоинспекции Татарстана

Сегодня, 3 февраля, на 16 км автодороги Казань — Малмыж столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и грузовик Scania. Произошло возгорание, водитель легковушки скончался на месте.

По предварительным данным Госавтоинспекции МВД по Татарстану, причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Галия Гарифуллина
Происшествия Татарстан
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