Минюст включил шесть человек в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов шесть человек, следует из данных на сайте министерства.



В реестр иностранных агентов включны: А.В. Картавин*, С.А. Козловский*, О.П. Орлов*, Н.П. Соколов*, С.Н. Степанов*, а также М.Ю. Чимаров*, — говорится в сообщении.

Так, по данным ведомства, новосибирский депутат Антон Картавин* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике; директор сообщества «Викимедиа.ру» Станислав Козловский* создавал для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иностранных агентов.

Министерство указывает, что председатель совета правозащитного центра «Мемориал»** (внесен в реестр иностранных агентов и ликвидирован) Олег Орлов*, историк и замдиректора Президентского фонда «Ельцин-центр» Никита Соколов* и журналист Сергей Степанов* выступали против специальной военной операции на Украине.

* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов

** Организация признана в России иноагентом



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко