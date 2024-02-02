Утвержден перечень психических расстройств, исключающих некоторые виды деятельности
Министерство здравоохранения России утвердило перечень психических заболеваний, наличие которых запрещает некоторые виды деятельности.
В перечень вошли следующие виды деятельности:
- управление транспортными средствами;
- производство, транспортировка, хранение и применение взрывчатых материалов и веществ;
- деятельность в области использования атомной энергии;
- работа с оружием;
- проведение аварийно-спасательных работ;
- педагогическая деятельность;
- присмотр и уход за детьми;
- работа со сведениями, составляющими государственную тайну;
- добыча угля подземным способом;
- работа, связанная с возбудителями инфекционных заболеваний, возбудителями особо опасных инфекций и т. п.
Перечень медицинских противопоказаний:
- органические, включая симптоматические психические расстройства, шизофрения и бредовые расстройства, расстройства настроения (аффективные расстройства);
- невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства;
- расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;
- умственная отсталость;
- общие расстройства психологического развития (при условии, что эти заболевания являются хроническими и затяжными с тяжелыми или часто обостряющимися проявлениями);
- расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ (до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией).
Приказ вступит в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.
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