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Утвержден перечень психических расстройств, исключающих некоторые виды деятельности

22:58, 02.02.2024

Министерство здравоохранения России утвердило перечень психических заболеваний, наличие которых запрещает некоторые виды деятельности.

В перечень вошли следующие виды деятельности:

  • управление транспортными средствами;
  • производство, транспортировка, хранение и применение взрывчатых материалов и веществ;
  • деятельность в области использования атомной энергии;
  • работа с оружием;
  • проведение аварийно-спасательных работ;
  • педагогическая деятельность;
  • присмотр и уход за детьми;
  • работа со сведениями, составляющими государственную тайну;
  • добыча угля подземным способом;
  • работа, связанная с возбудителями инфекционных заболеваний, возбудителями особо опасных инфекций и т. п.

Перечень медицинских противопоказаний:

  • органические, включая симптоматические психические расстройства, шизофрения и бредовые расстройства, расстройства настроения (аффективные расстройства);
  • невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства;
  • расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;
  • умственная отсталость;
  • общие расстройства психологического развития (при условии, что эти заболевания являются хроническими и затяжными с тяжелыми или часто обостряющимися проявлениями);
  • расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ (до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией).

Приказ вступит в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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