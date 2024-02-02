Потоп в квартирах пятиэтажки в Казани: жильцы винят УК, та — жильцов сверху

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ГТРК "Татарстан"

В доме №104 на улице Аделя Кутуя в Казани с потолков и стен течет талая вода. Жильцы рассказаои о проблеме редакции ГТРК «Татарстан».



— На кухне тоже идет течь, по батарее. Я уже поставила ведерко здесь, стекает. Обои здесь все отошли, — поделилась жительница дома Валентина Савельева.

Проблема возникла из-за неправильно установленной крыши, считают жильцы. В управляющей компании — «УК ЖКХ Гвардейская» — возлагают вину на жильцов пятого этажа.



Ситуации ежегодно повторяется с 2020 года. Управляющая компания, как и в предыдущие годы, вновь составила акт о повреждениях. Решится ли проблема на этот раз, жильцы надеются узнать до следующего потепления.

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Маргарита Головатенко