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Потоп в квартирах пятиэтажки в Казани: жильцы винят УК, та — жильцов сверху

21:21, 02.02.2024
Потоп в квартирах пятиэтажки в Казани: жильцы винят УК, та — жильцов сверху
Фото: скриншот realnoevremya.ru/ГТРК "Татарстан"

В доме №104 на улице Аделя Кутуя в Казани с потолков и стен течет талая вода. Жильцы рассказаои о проблеме редакции ГТРК «Татарстан».

— На кухне тоже идет течь, по батарее. Я уже поставила ведерко здесь, стекает. Обои здесь все отошли, — поделилась жительница дома Валентина Савельева.

Проблема возникла из-за неправильно установленной крыши, считают жильцы. В управляющей компании — «УК ЖКХ Гвардейская» — возлагают вину на жильцов пятого этажа.

Ситуации ежегодно повторяется с 2020 года. Управляющая компания, как и в предыдущие годы, вновь составила акт о повреждениях. Решится ли проблема на этот раз, жильцы надеются узнать до следующего потепления.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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