Раис Татарстана наградил медалью «100 лет ТАССР» четырех представителей органов госвласти РТ
Четырех представителей органов государственной власти Татарстана наградили медалью «100 лет образования ТАССР», такой указ подписал раис республики Рустам Минниханов. Награждены:
- главный советник секретариата руководителя администрации раиса Татарстана Азат Апхалимов;
- главный советник Экспертного департамента раиса РТ Любовь Батухтина;
- главный советник Управления раиса РТ по работе с территориями Алмаз Галяутдинов;
- референт руководителя Администрации раиса Татарстана Айрат Даминов.
Представители власти получили награды за высокий профессионализм и плодотворную работу в органах государственной власти республики, указано в документе.
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