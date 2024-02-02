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Раис Татарстана наградил медалью «100 лет ТАССР» четырех представителей органов госвласти РТ

20:54, 02.02.2024

Четырех представителей органов государственной власти Татарстана наградили медалью «100 лет образования ТАССР», такой указ подписал раис республики Рустам Минниханов. Награждены:

  • главный советник секретариата руководителя администрации раиса Татарстана Азат Апхалимов;
  • главный советник Экспертного департамента раиса РТ Любовь Батухтина;
  • главный советник Управления раиса РТ по работе с территориями Алмаз Галяутдинов;
  • референт руководителя Администрации раиса Татарстана Айрат Даминов.

Представители власти получили награды за высокий профессионализм и плодотворную работу в органах государственной власти республики, указано в документе.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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