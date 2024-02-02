Приостановлено действие плана по внедрению МКБ-11 в России
План мероприятий по внедрению в России МКБ-11 приостановлен на 2021—2024 годы, согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Правительством России приостановлено действие документа, регламентирующего внедрение МКБ-11 на территории страны в 2021—2024 годах.
— Приостановить действие плана мероприятий по внедрению Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) на территории Российской Федерации на 2021—2024 годы, — сказано в распоряжении, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
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