Объем торгов на Мосбирже в январе показал рост на 31% год к году

Общий объем торгов на рынках «Московской биржи» в январе 2024 года вырос на 31,1% по сравнению с январем 2023 года и достиг 107,9 трлн рублей.

В эту сумму включены 82,3 трлн рублей на фондовом рынке, 19,6 трлн рублей — на срочном, 7,2 трлн рублей — на валютном и 9,8 трлн рублей — на денежном.



В сравнении с декабрем 2023 года объем торгов снизился на 22,7% и составил 107,9 трлн рублей против 139,6 трлн.

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Маргарита Головатенко