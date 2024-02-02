Магнитогорский «Металлург» победил омский «Авангард», сравняв счет за 0.1 секунды до конца игры

Магнитогорский «Металлург» одержал волевую победу в матче с омским «Авангардом» со счетом 4:3.

В составе хозяев шайбами отметились Игорь Гераськин (1+3), Даниил Вовченко (1+1) и Данила Юров (2+0).

За «Авангард» отличись Иван Игумнов (1+0), Райан Спунер (1+0) и Семён Чистяков (1+1).

Самый результативный форвард «Металлурга» Данила Юров (21+24) сравнял счет встречи за 0.1 секунды до конца 3-го периода. Позже он принес победу магнитогорцам, забросив «Авангарду» в дополнительное время.

«Металлург» и «Авангард» занимают 1-е и 2-е места в общей таблице чемпионата КХЛ, имея 84 и 82 очка соответственно.

Олег Исаков