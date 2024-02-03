Режиссер Александр Баранов рассказал о работе над фильмом про Жириновского

Известный кинодеятель Александр Баранов рассказал о том, что планирует снять фильм о Владимире Жириновском. По его словам, выбранному в будущем актеру будет непросто сыграть основателя ЛДПР. Об этом сообщает RT.

— Мне просто предложили. А так как я очень хорошо относился к нему, к Жириновскому, он земляк мой к тому же, поэтому почему бы не согласиться? Мы только-только в начале пути, сейчас идет доработка сценария, — поделился Александр Баранов.

Владимир Жириновский остается самым узнаваемым политиком страны из непрезидентов и после ухода из жизни перешел в цифровое пространство. Его прошлые высказывания, выступления, фотографии набирают миллионы просмотров в социальных сетях.



Кинодеятель подчеркнул, что фильм в том числе раскроет для молодого поколения жизненный путь Жириновского.

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Нафиса Миннехузина