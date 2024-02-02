Курс евро превысил 98 рублей
Впервые с 16 января курс европейской валюты превысил 98 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 7.55, евро подорожал на 38 копеек. Сейчас европейская валюта торгуется в пределах 98,34 рубля.
Доллар прибавил 5 копеек. Он стоит в пределах 90,51 рубля. Юань торгуется в районе 12,57 рубля.
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