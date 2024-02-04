Главное о коронавирусе за неделю: в Татарстане снизилась заболеваемость, в России новые правила вакцинации
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 29 января по 4 февраля 2024 года. Так, в республике снизилось количество заболевших, заболеваемость в России идет на спад, а Красный Крест предложил создать глобальный банк вакцин.
В Татарстане выросло число госпитализаций
- В Татарстане с 22 по 28 января коронавирус обнаружили у 383 человек. Это на 33,8% меньше, чем было неделей ранее. Семью днями ранее COVID-19 выявили у 579 жителей республики.
- С 22 по 28 января в больницы попали 108 человек, что на шесть случаев больше, чем за предыдущий период. На прошлой неделе на больничной койке оказались 102 татарстанца.
- Еще 453 татарстанца выздоровели. С начала пандемии от инфекции излечились 217 935 жителей республики.
- Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане умерли от коронавируса 2 010 жителей республики.
В России изменили календарь вакцинации
- С 22 по 28 января в России выявили 24 288 случаев коронавируса. На прошлой неделе этот показатель составлял 26 000 человек.
- За последнюю неделю госпитализированы 2 924 заболевших.
- Показатель заболеваемости за указанный период снизился на 4,1%. Выздоровели 26 366 человек, или на 11% меньше в сравнении с предыдущей неделей.
- За прошедшую неделю от последствий коронавирусной инфекции скончалось 111 россиян.
- Минздрав России внес изменения в календарь вакцинации по эпидемиологическим показаниям. Согласно изменениям, вакцинация от коронавируса теперь предусмотрена лишь для уязвимых категорий граждан.
Федерация Красного Креста призвала мир запастись вакцинами
- Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) рекомендовала мировому сообществу создать глобальный резерв вакцин для будущих пандемий. Там считают, что таким образом можно будет обеспечить их справедливое распределение во всех регионах земного шара.
- По мнению МФКК, мировому сообществу следует отдать приоритет в иммунизации или предоставлении лекарств тем, кто в период пандемии обеспечивает население продовольствием, занят медицинским обслуживанием, работает в сферах информации и образования.
- Доклад организации подготовлен на основе опроса 16 027 человек, сотрудничающих с 90 национальными обществами Красного Креста и Красного Полумесяца. Им было предложено поделиться мнением о ситуации во время пандемии COVID-19. В исследовании участвовали работники здравоохранения, образования, транспорта, представители неправительственных организаций, бизнеса и СМИ.
- Более половины респондентов заявили, что позитивно оценивают деятельность своих правительств во время пандемии. Около 70% сообщили, что очень опасались заболеть ковидом, более половины понесли материальные убытки.
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