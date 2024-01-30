В России внесли изменения в календарь вакцинации от коронавируса по эпидпоказаниям

Минздрав России внес изменения в календарь вакцинации по эпидемиологическим показаниям, следует из текста приказа, подписанного министром здравоохранения Михаилом Мурашко.



Согласно изменениям, вакцинация от коронавируса теперь предусмотрена лишь для уязвимых категорий граждан. К ним относятся:

лица старше 18 лет, ранее не болевшие и не привитые против SARS-CoV-2;

лица в возрасте 60 лет и старше;

лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;

лица с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоимунными заболеваниями, онкологическими/онкогематологическими заболеваниями.

Указывается, что ревакцинацию против коронавируса разрешают проводить не ранее чем через год после предыдущей вакцинации.

Изменения вступят в силу 1 сентября этого года и будут действовать до 1 сентября 2030-го.

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Маргарита Головатенко