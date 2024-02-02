Билеты на турнир «Dota 2+Суперфинал» в рамках «Игр будущего» раскупили за несколько минут

Все билеты на финальные матчи турнира по Dota 2 были распроданы через несколько минут после старта продаж. Соревнования пройдут с 19 по 25 февраля в казанском центре «Казань Экспо».

Напомним, «Игры будущего» — это турнир, участники которого соревнуются в кибердисциплинах и смежных с ними видах спорта. Финалисты турнира по дисциплине «фиджитал MOBA» («Dota 2 + Суперфинал») сразятся в суперфинале, где покажут свои физические навыки. «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта.

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Нафиса Миннехузина