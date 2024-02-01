Израиль одобрил условия сделки с ХАМАС

Израиль одобрил общие положения сделки с палестинским движением ХАМАС, которые были выработаны на переговорах в Париже, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.



По его словам, стороной было получено «первое положительное подтверждение» условий потенциального соглашения:

— На встрече в Париже удалось свести все имеющиеся на столе предложения воедино. Эти предложения были одобрены израильской стороной, и сейчас у нас есть первое положительное подтверждение от ХАМАС, — приводит ТАСС его слова.

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Марагрита Головатенко