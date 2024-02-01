Саудовская Аравия изучает вопрос вступления в БРИКС

Саудовская Аравия все еще рассматривает вопрос присоединения к БРИКС, об этом заявил представитель королевства, сообщает Reuters.



Пока королевство не ответило на предложение присоединиться к БРИКС.

С 1 января Россия стала председательствующей страной в БРИКС и будет занимать этот пост в течение года. В августе 2023 года на саммите в Йоханнесбурге было объявлено, что с 1 января 2024 года к блоку могут присоединиться ОАЭ и Саудовская Аравия.

После расширения состава в БРИКС войдут 10 государств, в которых проживает 3,6 млрд человек — почти половина населения планеты. Страны-участницы производят 40% всей добываемой нефти в мире и экспортируют около четверти товаров.

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Маргарита Головатенко