В Казани могут возникнуть проблемы в работе сети цифрового телевещания

Жителей Казани предупредили о возможных проблемах в работе цифрового телевещания, сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Татарстан».

Кратковременные ухудшения могут возникнуть с 21 февраля по 15 марта в период с 11:18 до 13:06. Причина — солнечная интерференция.

На экранах телевизоров возможны помехи изображения и звука, которые могут длиться от нескольких секунд до пяти минут. В некоторых случаях картинка может «замерзать» или распадаться на пиксели, а также пропадать.



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Маргарита Головатенко