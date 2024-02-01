В Казани проведут ремонт в квартире ветерана Великой Отечественной войны после протечки кровли

Прокуратура Московского района Казани провела проверку по поручению прокурора Татарстана после сюжета на телеканале ТНВ о протечке кровли дома, где проживает ветеран Великой Отечественной войны.



Установлено, что протечку устранили 28 января сбросом снега и частичным ремонтом кровли. Однако проблема с протечками осталась: капитальный ремонт провели в 2008 году, гарантийный срок закончился, а ремонт 2011 года не решил проблему. Дом до сих пор не включен в краткосрочную программу капремонта по вине управляющей компании.

Прокуратура направила представление руководителю УК с требованием устранить нарушения и обеспечить обслуживание жилого фонда, ветерану окажут необходимую помощь. УК проведет косметический ремонт в квартире, а власти изыщут средства для капитального ремонта кровли.

Накануне стало известно, что по поручению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова прокуратура Московского района Казани организовала проверку информации о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны.

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Маргарита Головатенко