В Татарстане прокуратура проверит информацию о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны
По поручению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова прокуратура Московского района Казани организовала проверку информации о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны.
Ведомство проведет надзорные мероприятия и оценит действия или бездействие должностных лиц управляющей и подрядной организаций, ответственных за содержание многоквартирного дома.
При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Как сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ, ветеран борется с коммунальщиками, которые уже в течение 16 лет не могут починить текущую крышу дома на ул. Восстания, 56. Квартире ветерана на пятом этаже достается больше других, особенно в непогоду.
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