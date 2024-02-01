В Казани вечером в четверг наблюдаются 9-балльные пробки

Фото: скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

В Казани вечером в четверг наблюдаются 9-балльные пробки, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В городе много аварий: на Кировской дамбе, на улицах Пушкина, Даурской, Ершова, Гвардейской, просп. Универсиады, Баки Урманче. Две аварии — на Тихорецкой улице, просп. Победы.

Сложная ситуация — в центре города. Особенно напряженная ситуация — на Оренбургском тракте, улицах Фучика и Родины, Аграрной.

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Маргарита Головатенко